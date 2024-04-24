نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق صبري يتألق بإطلالة ساحرة عبر الإنستجرام(صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حظي النجم طارق صبري بالكثير من الإعجاب والتقدير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شارك متابعيه بصورة جديدة على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وقد ظهر طارق في الصورة وهو يرتدي بدلة أنيقة ومتميزة، ما أبرز أناقته وأناقة تصميم البدلة.

تعليقات الجمهور على منشور طارق صبري

لم يكن من المستغرب أن يتلقى طارق صبري الكثير من الثناء والتعليقات الإيجابية على هذه الإطلالة الساحرة، حيث أشاد المعجبون بذوقه الرفيع واختياره للملابس.



وقد أشار البعض إلى أن البدلة التي اختارها طارق تعكس أسلوبه الفريد في الموضة، وقد أضافوا أنه يتقن فن اختيار الألوان والتنسيق بين القطع المختلفة.

لاقت الصورة أيضًا تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، حيث تم تداولها وإعادة نشرها على نطاق واسع، وقد أعرب الكثيرون عن إعجابهم بثقة طارق واستعداده لاعتماد أسلوب غير تقليدي في اختيار الملابس.



آخر أعمال مسلسل حدوتة منسية



والجدير بالذكر آخر أعمال مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام،



أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى، عفاف مصطفى، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، ندى فقيه، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.