نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس..تامر حسني وأنغام نجوم احتفالية عيد تحرير سيناء في العاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي نجم الجيل تامر حسني والفنانة أنغام إحتفالات عيد تحرير سيناء يوم الخميس، 25 أبريل، ويقام الحفل في العاصمة الإدارية، ويشارك فيه الفنان أحمد عصام.

وقد نشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الدعائي لحفل تامر حسني وكتب، انتظروا نجم مصر الفنان تامر حسني في إحتفالات ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة".

تامر حسني

كما نشرت أيضًا بوستر آخر للفنانة أنغام مع كتابة تعليق: "انتظروا ليلة استثنائية تحييها صوت مصر أنغام ضمن فعاليات احتفالية ذكري تحرير سيناء؛ يوم 25 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة"

أنغام

أعمال تامر حسني القادمة

أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.

وأعلن أيضًا نجم الجيل تامر حسني عن أبرز المنضمين لفيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأبرز أبطال فيلم ري ستارت المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، هما الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد.

وأعلن مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني عن انضمام الفنان باسم سمرة إلى أبطال فيلم "ري ستارت" حيث نشر صورة تجمعهم سويًا وعلق عليها قائلًا: "النهارده أنضم لأسرة فيلمي الجديد ( ري ستارت )حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروووووك علينا يابو سمره نورت الفيلم"

آخر أعمال الفنان تامر حسني

يذكر أنه قد طرح مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.