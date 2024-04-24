كم تبلغ إيرادات فيلم Kung Fu Panda 4 حول العالم؟

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيلم Kung Fu Panda 4 أن يستحوذ على أعلى إيرادات شباك التذاكر السينما العالمية، نظرًا لإختلافه وتنوعه عن باقية الأفلام المعروضة.

حيث وصلت إيرادات الفيلم نحو 481 مليونا و626 ألف دولار، منذ طرحه يوم 8 مارس الماضى في دور العرض حول العالم، العمل من إنتاج Universal Pictures.



إيرادات فيلم Kung Fu Panda 4 حول العالم

وأنقسمت الإيرادات بين 180 مليونا و74 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و301 مليون و552 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

الفيلم من إخراج مايك ميتشيل وستيفن ستين وبطولة جاك بلاك وفيولا ديفيس وداستين هوفمان وبراين كرانستون وجيمس هونغ وأوكوافينا.



وكان عرض فيلم "Kung Fu Panda 3" في عام 2016 وهو العمل الذى تدور أحداثه مع ظهور والد الباندا "بو" فجأة بعد غياب طويل، حيث ينطلق الثنائى بعد لم الشمل فى رحلة إلى جنة الباندا السرية، حيث يلتقيان بالمزيد من شخصيات الباندا المرحة، لكن عندما يبدأ الشرير ذو القوى الخارقة "كاى" فى اجتياح "الصين" متغلبًا على كل معلمى الكونغ فو، يجب على "بو" القيام بالمستحيل، وهو تدريب قرية مليئة بأقرانه محبى المرح الذين لا يتمتعون بالرشاقة ليشكلوا فريق الكونغ فو الوحيد الذى يتكون من الباندا.



أبطال فيلم Kung Fu Panda3

فيلم "Kung Fu Panda 3" إخراج جينيفير يى نيلسون، وكتابة جوناثان ايبل وجلين بيرجير، وبطولة جاك بلاك وأنجلينا جولى وكيت هدسون، وهو الجزء الثالث من الفيلم الذى حفل نفس الاسم وطرح فى 2008، وروى قصة باندا يعمل مع أبيه كطباخ للمكرونة، وهو مهووس بفن الكونج فو ويحلم دائمًا بمقابلة أبطاله "الخمسة الغاضبون".