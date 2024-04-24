نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح فيلم Do Aur Do Pyaar قريبًا لفيديا بالان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود النجمة الهندية فيديا بالان قريبًا لشاشة السينما عبر فيلم جديد يطرح لها بعنوان Do Aur Do Pyaar.

ووفق إنديا توداي الفيلم، سيشارك في بطولته الممثل الهندي الشاب Sendhil Ramamurthy، الذي تربطه علاقة رومانسية بالسيدة التي تكبر عنه بالعمر وتجسده فيديا بالفيلم.

Neeyat

أيضًا كان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Neeyat، أحدث الأعمال السينمائية لنجمة بوليوود فيديا بالان، والذي يقتبس من قصة فيلم هوليوود Knives Out.

ونقل موقع إنديا توداي، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد للفيلم، الذي من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية في يوم 7 يوليو المقبل.

وفيلم Neeyat هو أحدث تجربة إخراجية لـ Anu Menon، وطاقم عمل الفيلم يضم في أدوار البطولة أيضًا، رام كابور، وراهول بوز، ونيراج كابي، وأمريتا بوري، وشانان جوسوامي.

مهرجان Sundance

وكانت قد نجحت الأعمال الدرامية الهندية الجديدة Girls Will Be Girls، و Nocturnes في حصد مجموعة جوائز مميزة ضمن مشاركتها بمهرجان صن دانس السينمائي الدولي.

ووفق إنديا توداي، الاعمال السينمائية الجديدة، نجحا في حصد مجموعة مميزة من الجوائز المرموقة من مهرجان الجوائز الكبير بدورته لعام 2024 الجاري.

وضمن فعاليات المهرجان، حضر النجم الكوميدي الشهير ويل فيريل عرضًا خاصًا لفيلم وثائقي جديد يطرح عن قصة حياته، بعنوان Will & Harper.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، كان بحضور صديقته المنتجة هاربر ستيل، وعرض ضمن فعاليات مهرجان Sundance السينمائي الدولي.