نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. رانيا فريد شوقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة رانيا فريد شوقي



وظهرت رانيا فريد شوقي وهي ترتدي فستان سورايه باللون الرمادي، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدلًا، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل" المداح" الجزء الثالث، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وقد انتهت أحداثه على حرق شخصية هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسي، بجامب ظهور الفنان ماجد المصري كضيف شرف، ة العمل بطولة حمادة هلال، لوسي، صبحي خليل، خالد سرحان، هبة مجدي، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، هلا السعيد، حنان سليمان، أحمد ماهر، أحمد كشك، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.



