نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرية "روينة" بكفر الشيخ تستقبل فعاليات قصور الثقافة ضمن "حياة كريمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تنفيذ خطة الفعاليات التي تنظمها بمحافظة كفر الشيخ، ضمن الأسبوع الثقافي بالقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

الفعاليات اليوم الرابع بمركز شباب قرية "روينة"



بدأت الفعاليات اليوم الرابع بمركز شباب قرية "روينة" التابعة لمركز كفر الشيخ، بتقديم مجموعة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة ومنها "صناعة الحلي" تدريب الدكتورة إيمان ريحان الأستاذ بكلية التربية النوعية، "الأركيت" للمدرب أيمن السعدني، "المشغولات الجلدية" للمدربة رانيا الكومي، و"النسيج والجوبلان" تدريب عزيز دربالة.

العرض المسرحي "الوردة الزرقاء"

كما تم تقديم العرض المسرحي "الوردة الزرقاء" لفرقة قصر الطفل بجاردن سيتي، وقدمت فرقة عرائس الماريونت عرضًا فنيًا بقيادة الفنان جمال الشرنوبي، تضمن فقرات متنوعة منها "نعناع الجنينة، حضرة العمدة، والتنورة"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما تضمنت الفعاليات فقرة رسم على الوجه واكتشاف مواهب في مجالي الإلقاء الشعري وكتابة القصة القصيرة، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ قدمت مجموعة من الأنشطة التوعوية بالصرف الصحي لمشروع حياة كريمة، وسلوكيات التعامل مع الشبكات وتهيئة المجتمع للمشروع، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال أداء بعض الألعاب التفاعلية كالسلم والثعبان وورش الحكي مع الأطفال، كما تم توزيع الكتيبات الإرشادية.

عرض فني لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية

واختتمت الفعاليات مع عرض فني لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة المايسترو أحمد إسماعيل، وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية والشعبية والوطنية.

الفعاليات تأتي ضمن المرحلة الثانية لأنشطة قصور الثقافة بمبادرة "حياة كريمة" بكفر الشيخ، وتنظم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة كفر الشيخ تستمر حتى يوم 25 بمركز شباب قرية الحمراوي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والشركة القابضة لمياه الشرب.

