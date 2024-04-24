نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل بدء عرضه غدًا..تعرف على مواعيد الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "البيت بيتي"، يبحث عدد كبير من الجمهور عن مواعيد عرض الجزء الثاني من العمل، وفي السطور التالية نرصد مواعيد عرضه.

ما هى مواعيد عرض الجزء الثاني من المسلسل ؟

ببدأ عرض الجزء الثاني من المسلسل على منصة شاهد الإلكترونية بدء من الغد 25 إبريل حيث يعرض في يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يعرض حلقتين في كل أسبوع.



من هم نجوم مسلسل “البيت بيتي”؟



يذكر أن شارك في الجزء الأول من مسلسل “البيت بيتي”عدد من النجوم أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، نشوى علي، سامي مغاوري، إيمان الشريف، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، سليمان عيد، مي القاضي، عبد الرحيم حسن، علا رامي، عابد عناني، ياسر الطوبجي، هنا زهران، ياسر علي ماهر، صبري عبد المنعم، عفاف مصطفى، عبير فاروق، محمد أوتاكا، أحمد عبد الوهاب، والمسلسل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وتحت قيادة المخرج خالد مرعي.



أحداث مسلسل “البيت بيتي”



ودارت أحداث مسلسل “ البيت بيتي ” في إطار كوميدي ممزوج بالرعب؛ حيث يُجبر "بينو "مصطفى خاطر على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

نجوم الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي



ويشارك في بطولة الجزء الثاني مسلسل “البيت بيتي” الجزء الثاني عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، سليمان عيد، ميرنا جميل، نشوى علي، سامي مغاوري، ومحمود حافظ.