بـ "شقو" عمرو يوسف ينتصر على هشام ماجد في شباك التذاكر

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد دور العرض السينمائية منافسة قوية بين أفلام عيد الفطر 2024، حيث مازال فيلم “شقو” يواصل تصدره في شباك التذاكر، والذي يقوم ببطولته كلًا من النجم عمرو يوسف والفنانة أمينة خليل، ويتربع على المركز الأول في شباك إيرادات السينما على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة، وينافسه فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” ويحتل المركز الثاني.



ووصل إجمالي إيرادات فيلم شقو لـ 52 مليون جنيهًا، حيث حقق خلال الأسبوع الثاني من عرضه إيرادات 9.5 مليون جنيه حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم يد انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

وقد حقق "فاصل من اللحظات اللذيذة" خلال إيرادات الأسبوع الثاني من عرضه بلغت 8 مليون جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته خلال الأسبوعين إلى 38.3 مليون جنيه حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم يد انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “شقو”



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”



فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.