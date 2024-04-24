نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس دخول أحمد فؤاد سليم عالم التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد فؤاد سليم خلال لقائه فى برنامج “الستات” مع الإعلامية مفيدة شيحة، عن بدايات دخوله عالم التمثيل، بعد أن كان يعمل فى أحد المصانع، ثم قرر أن يلتحق بمعهد التمثيل لتنطلق مسيرته الفنية.

تصريحات أحمد فؤاد سليم

وقال أحمد فؤاد سليم: أنه كان يتمني الدخول فى عالم التمثيل منذ الصغر، وبعد أن عمل فى مصنع؛ قرر المجازفة والإتجاه إلى معهد التمثيل وبالفعل بدء فى أدوار بسيطة، وبعدها بقي فى المنزل لمدة عام ثم قرر السفر إلى السعودية ليدرس التمثيل.. قعدت فى البيت لمدة سنة وكنت متجوز وبحاول اعمل اى مشاركات بسيطة عشان تسند الحال لحد ما قررت أسافر السعودية وقعدت هناك سنة ونص وسفري إلى السعودية ساعدني كتير على التثقيف”.

أحدث أعمال أحمد فؤاد سليم

ومن ناحية اخري، يشارك الفنان أحمد فؤاد سليم، أيضا في مسلسل «بيت الرفاعي»، المقرر أن يعرض في موسم رمضان 2024، بطولة الفنان أمير كرارة، ويضم العمل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، أحمد رزق، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

وايضا شارك الفنان أحمد فؤاد سليم فى مسلسل “المعلم” الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي،ومسلسل “المعلم” من بطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

آخر أعمال أحمد فؤاد سليم

وكان آخر أعمال أحمد فؤاد سليم، هو فيلم «الباب الأخضر»، وعرض العمل عام 2022، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: إياد نصار، عابد عناني، سهر الصايغ، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، والفيلم عن رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.