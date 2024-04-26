مدرب ملاكمة.. محمد رضوان ينضم إلى فيلم الجارداية

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد دنيا سمير غانم لاستكمال تصوير فيلمها الجديد الجارداية خلال الأيام المقبلة، تعاقد محمد رضوان على المشاركة في العمل، ويظهر خلاله بشخصية مدرب الملاكمة الخاص بـ دنيا سمير غانم.

أبطال فيلم الجارداية

الجارادية من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، كما يظهر أحمد سعد ضيف شرف ضمن الأحداث، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم بشكل رسمي، والفيلم من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة فيلم الجارداية

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أحدث أعمال محمد رضوان

ومن ناحية اخري، يرتبط محمد رضوان بأكثر من عمل في الفترة الحالية منها فيلم محو أمنية مع مصطفى خاطر، مسلسل السرداب مع أحمد حاتم ورانيا يوسف، ومسلسل دون مقابل من بطولة هاني رمزي والذي خرج من السباق الرمضاني الماضي 2024.

أعمال محمد رضوان حاليا

يعرض لـ محمد رضوان في الفترة الحالية بالسينمات فيلم عالماشي من بطولة علي ربيع، والذي ينافس ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024، ويظهر رضوان خلاله بشخصية دكتور، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول قصة شاب كسول يجسد شخصيته علي ربيع، اسمه هادي هادي عبدالهادي، ويعمل كول سنتر، ويكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر في حياته مما يدخله في أزمات عديدة، والعمل من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، إنتصار، محمد رضوان، حجاج عبدالعظيم، وعبدالله مشرف، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وهدير الشريف ومن إخراج محمد الخبيري.

اخر اعمال محمد رضوان

والجدير بالذكر ان اخر اعمال محمد رضوان هو مشاركته في السينمات بـ أكثر من فيلم خلال الفترة الماضية منها الإسكندراني لـ أحمد العوضي، عادل مش عادل من بطولة أحمد الفيشاوي، الملكة لـ هالة صدقي، وفيلم ليه تعيشها لوحدك من بطولة شريف منير، شارك محمد رضوان في موسم رمضان 2024 بأكثر من مسلسل منها الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز وبـ 100 راجل من بطولة سمية الخشاب.