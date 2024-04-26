نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى المفتي بفستان قصير في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها بصور خلال حضورها عرض مجموعة دار أزياء loewe في دبي.

إطلالة هدى المفتي

أطلت هدى المفتي بفستان أخضر قصير من loewe خامة الفيسكوز، سعره 113 ألف جنيه، ونسقت معه حقيبة سعرها 60 ألف جنيه، وارتدت حذاء أسود سعره 23 ألف جنيه، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان هادئة.

أحدث أعمال هدي المفتي

ومن ناحية اخري، تنتظر هدى المفتي عرض مسلسل "موعد مع الماضي" عبر منصة Netflix، شارك في بطولة "موعد مع الماضي" مع عدد كبير من النجوم؛ من بينهم النجم الكبير محمود حميدة، آسر ياسين، صبا مبارك، شيرين رضا، شريف سلامة، محمد علاء، ركين سعد، محمد ثروت ومحمود جمعة.

كما تنتظر هدى المفتي عرض مسلسل "مفترق طرق"، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي The Good Wife بطولة هند صبري، وإخراج أحمد خالد مرسي، وسيناريو وحوار وائل حمدي وشريف بدر الدين، ومن المقرر عرضه على شاهد. وفيلم بضع ساعات في يوم ما الذي تشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم من بينهم مي عمر، مايان السيد، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني وخالد أنور، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

اخر اعمال هدى المفتي

والجدير بالذكر ان اخر اعمال هدى المفتي العام الماضي في مسلسل "الصندوق" مع علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، تدور أحداث هذا العمل التشويقي بخصوص مجموعة من الأصحاب تتلقى فتاة فيهم والتي تحمل اسم ريم والتي تجسد شخصيتها الممثلة هدى المفتي صندوقًا من شخص مجهول في يوم احتفالها بعيد ميلادها مع الأصحاب، ويحتوي هذا الصندوق على رسائل عشوائية غريبة غير مفهومة بالمرة، من بينها رسالة محددة تطلب من مجموعة الأصحاب تخليص أحد الأشخاص قبل قتله وتمشي الأحداث في محيط من التشويق والتهييج للوصول إلى الحقيقة، وظهر في برومو المسلسل عددًا من المشاهد السريعة التي تبرز ظهور عددًا من النجوم الكبار مثل الفنانة ريمهم عبد الغفور التي ظهرت في مرأى درامي مشوق وهي ملطخة بالدماء وتسأل عن طفل ضئيل، والمسلسل من تأليف مروان عبد المنعم ومصطفى صقر