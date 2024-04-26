نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بناء على طلب الجمهور.. "الحياة" تعيد إذاعة حفل تامر حسني وأنغام 4 عصرا والعاشرة مساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعيد شبكة تليفزيون الحياة، في الرابعة عصرا والعاشرة مساء، وذلك بناء على طلب الجمهور، حفل النجمة أنغام والنجم تامر حسني، وذلك بعد تصدر القناة لتريند، موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحظيت الحفلة بتغطية واسعة، من المواقع الإخبارية، وكذلك من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للنجاح الكبير، الذي حققته.

ونظمت الحفلة، من قبل مجلس القبائل والعائلات المصرية، احتفالا بذكرى تحرير سيناء، وأحياها النجم تامر حسني والنجمة أنغام.

وشارك في الحفل فنانين وشخصيات عامة وسياسية، أثنت على دور شبكة تليفزيون الحياة، في نقل الحفل،كعهدها في الاهتمام بالقوى الناعمة المصرية.

أحدث أعمال تامر حسني السينمائية



وعلى صعيد آخر يستعد تامر حسني لتصوير فيلمه الجديد ري ستارت والذي كتبه أيمن بهجت قمر ويخرجه سارة وفيق.

تعاون جديد بين تامر حسني وباسم سمره

كشف الفنان باسم سمرة، عن تعاونه مع تامر حسني، في فيلم ري ستارت، الذي يتم الإعداد له خلال الفترة الحالية.

نشر باسم سمرة صورة له مع تامر حسني، عبر تطبيق انستجرام، وكتب: "إنتظروني مع النجم العالمي تامر حسني في فيلم ري ستارت".

فيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر حسني تعاونه مع النجمة الصاعدة مها فتوني في أغنية 30 حياة، التي حققت نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية.



وتعاون تامر حسني في أغنية 30 حياة مع الفنانة مها فتوني، كلمات تامر حسني ومؤمن راجح، وإخراج تامر حسني، ألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة.

وتضمنت كلمات أغنية 30 حياة للفنان تامر حسني ومها فتوني: إنت الوحيدة اللي عارفة مفتاح قلبي فين، وأنت اللي لو قربلي هم بتبعده، بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين، طب ما انت قلبي في عز زعله بتسعده، إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها.

