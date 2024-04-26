نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشاعر مودى نبيل: "النجاح مع رامي جمال طبيعي.. وتصدر أغنية بيكلموني المنصات أعطاني طاقة أكثر للإبداع" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الشاعر مودى نبيل حالة من النشاط والنجاح الفني الكبير، وذلك بعد تعاونه مع المطرب رامي جمال في الألبوم الجديد من خلال أغنية "بيكلموني" التي تتصدر تريند محركات البحث والمنصات الموسيقية بشكل كبير.

وتحدث دوت الخليج الفني مع الشاعر مودى نبيل وكشف لنا كواليس التحضير لـ أغنية بيكلموني، عن سعادته بردود الأفعال عليها.

وقال:" الاغنيه اتكتبت على تيمة الملحن فارس فهمي بعتلى التيما وعجبنى جدا اللحن واشتغلت عليه والحمدلله ربنا ألهمنى وكتبت كلام كويس عجب الملحن فارس فهمى وكلم الموزع وسام عبد المنعم سمعه الديمو بتاع الاغنيه وعجبته واشتغل عليها.

وسمعنا السوبر ستار رامى جمال والحمدلله عجبته جدا الاغنيه وكان ليا الشرف أن نجم كبير بحجم رامى جمال يغنى لـ تانى مره من تأليفى سبق لنا التعاون معاه انا والملحن فارس فهمى والموزع محمد شفيق فى اغنية ابن امبارح".

مودي منير

مودى منير: النجاح مع رامي جمال طبيعي:

وعن كيفية استقباله لردود الأفعال والنجاح الكبير الذي حققته الأغنية قال:" نجاح الأغنية فرحنى جدا وطبعا مع نجم كبير زى رامى جمال النجاح طبيعى لكن أن أغنيتى تبقى أنجح اغنيه فى الالبوم ده فرق معايا كتير قوى وادانى شغف أبدع اكتر

وبتابع التريند على كل المنصات الأغنية متصدرة وده توفيق كبير من ربنا لينا وبشكر جدا التوربينى رامى جمال على ثقته فى موهبتى وبشكر الملحن الكبير فارس فهمي أكتر فنان أمن بموهبتي ويدعمنى واتمنى الاغنيه توصل لكل الناس".

تفاصيل أغنية "بيكلموني":

والجدير بالذكر أن أغنية "بيكلموني" هي من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.