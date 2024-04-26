نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أحمد سعد وراغب علامة يحييان حفلين فى أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيى النجم أحمد سعد، اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا فى ولاية هيوستن بأمريكا، كما يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفله الغنائى بمدينة دنفر إحدى مدن أمريكا.

اخر اعمال أحمد سعد

ومن ناحية اخري، كانت آخر أغنيات أحمد السعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

آخر أغنيات أحمد سعد

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

كلمات أغنية بعتذر لك:

بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسم لك والسلام

وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام

وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه

وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط

وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط

وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت

وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش

وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي

وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير