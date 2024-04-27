انت الأن تتابع خبر صابرين تتحدث عن سبب قبولها أن تكون زوجة ثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة المصرية صابرين عن جوانب كثيرة من حياتها الشخصية والفنية، وذلك خلال لقاء لها مع برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي".



وكشفت صابرينع ن تسبب مشاركتها في مسلسل "أم كلثوم" الذي عُرض في العام 1999، في عقدة كبيرة لها نسبتها 100%، لكثرة مقارنة الجمهور بينه وبين جميع أعمالها الأخرى.



وأوضحت أن الجمهور لا يزال، بعد مرور سنوات طويلة على عرض "أم كلثوم"، يتذكر دورها فيه ويقارنه بكل الأعمال التي شاركت فيها٬ مردفة: حتى نظراتي وكلماتي عندما أتحدث بلهجة معينة، تبقى مصدر قلق لي.



كشفت صابرين عن أسباب قبولها بأن تكون الزوجة الثانية، حيث أوضحت أن زوجة زوجها السابق كانت على علاقة غير جيدة معه، بالإضافة إلى بعدها عنه وإقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم تمتعها بالجنسية المصرية، مما جعلها ترى أن الانفصال كان وشيكًا.



وأشارت إلى أن ابن زوجها السابق هو الذي طلب منها أن تكون زوجة لوالده، وقبلت هذا العرض، لكنها فيما بعد انفصلت عنه بسبب استمرار زواجه مع زوجته الأولى.



كما أبدت صابرين رغبتها في ألا يُفتح باب الحديث عن طلاقها في وسائل الإعلام، لأنها تعتقد أن الجمهور يهتم بأعمالها الفنية فقط ولا يكترث لحياتها الشخصية.



وأكدت أنها تعيش حياة مستقرة وسعيدة مع أولادها وعائلتها، وتتمنى لو كان لديها ابنة تنضم إلى عائلتها.



واختارت صابرين أغنية "ساعات" كتعبير عن حياتها بشكل عام، وتفكر في مهنة مُدرّسة للأطفال في حال لم تتابع مسارها الفني والتمثيلي الذي لم تشعر بأنها حصلت على حقها به بشكل كامل .