رامي جمال يتخطى 600 ألف مشاهد ويتصدر المركز الثاني في قائمة تريند "يوتيوب" بأغنية "بيكلموني"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق النجم رامي جمال، نجاحًا كبيرًا بأغنية "بيكلموني"، التي طرحها مؤخرًا ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، فقد تصدرت الأغنية المركز الثاني في قائمة تريند "يوتيوب"، وتخطت أيضًا حاجز 600 ألف مشاهدة بالرغم أنه لم يمر على طرحها سوى يومين.

تفاصيل أغنية "بيكلموني"

أغنية "بيكلموني" من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

تفاصيل ألبوم “خليني أشوفك” لرامي جمال



وضم ألبوم "خليني أشوفك" للنجم رامي جمال، 15 أغنية، وهم أغنية "بضيع وقت" من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين



أغنية "فستانك أبيض "كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر.



أغنية "شاهد الله "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أوقات" كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.



أغنية "قلبي خام "كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين.

أغنية "عادي أنساك "ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي.

أغنية "أنت مين "كلمات أحمد المالكي، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.



أغنية "أهـو "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

أغنية "سوء تفاهم "كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر أحمد حسام،إلهامي دهيمة.

أغنية "قولي آه "كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع توزيع أدهم دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام.

أغنية "ذكريات هوانا "كلمات وألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

أغنية "هنسى اسمك "كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، صولو وتريات حسن سعيد.

آخر أعمال رامي جمال



وكان رامي جمال قد طرح أغنيتين من الألبوم خلال الأيام الماضية، هما " خليني أشوفك "، وهي من كلمات زياد حسام، وألحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضري، و"بقول وأكدب"، وهي من ألحانه، وكلمات جمال الخولي، توزيع أحمد إبراهيم، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا بجانب تصدره لتريند" يوتيوب ".