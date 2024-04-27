نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بزواج الفنان مصطفى شعبان بـ هدى الناظر مديرة أعمال الفنان عمرو دياب السابقة.

ونفي ‘شعبان’، قائلا: "أنا فى الجزائر بتكرم فى مهرجان عنابه ماعرفش إيه ده".

نبذة عن هدى الناظر

تخرجت هدى الناظر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006، شغلت هدى الناظر مديرة أعمال الفنان عمرو دياب لعدة سنوات، تركت العمل مع الهضبة بسبب أزمتها مع زوجته السابقة دينا الشربيني، لقبها البعض بالجندي المجهول في حياة عمرو دياب، لكن الهضبة استغنى عنها.

أحدث أعمال مصطفى شعبان

ومن ناحية اخري، عرض مؤخرا للفنان مصطفى شعبان مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

تفاصيل مسلسل المعلم

ويتناول المسلسل الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك، ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان المقبل، وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

آخر أعمال مصطفى شعبان

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.