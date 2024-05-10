سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار إليها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت سلمى بقصة شعر مختلفة مما لفتت الأنظار إليها

حل أبطال وصناع مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ضيوفًا على برنامج "يحدث فى مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر وتحدثوا عن كواليس العمل ومدي توقعهم نجاحه الكبير الذى حققه المسلسل خلال الموسم الرمضاني المنقضي.

وقالت سلمي أبو ضيف عن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، يختلف عما سبقه من أعمال، مضيفة: حطني في حتة تانية خالص والناس شافتني بشكل مختلف

وأضافت: "لسه الشخصية معلقة معايا، ولسه بقول المحهد، والناس أو ما شافتني اتخضوا، بس صدقوا في الآخر، فهو فعلا نقطة تحول في مسيرتي".

يشارك مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في السباق الرمضاني لهذا العام واستطاع المسلسل أن يخطف الأنظار إليه منذ بداية عرض أولي حلقاته، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" يناقش قضايا التيك توك وما سبب انجذاب الفتيات إليه، وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 16 حلقة.