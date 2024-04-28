نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد والدتها الراحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلاد والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:'أسعد عيد ميلاد في الجنة يا مامي، أفتقدك كثيرا الحياة ليست نفسها بدونك يا علي الوحدة اللهم أغفر لامي وارحمها

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بنجاح مسلسل محارب وقربه من الجمهور، كما وصفت نفسها بأنها تستحق لقب وحش الشاشة، بدلا من الفنان محمد رمضان، وقالت: مبسوطة إن الناس شايفاني نوبية ومصرية وشبههم وملامحي فرعونية، وده طبعا عشان أنا مصرية فعلا، والهدف من أي مهرجان سينمائي، إن الناس تتفاعل معانا وتتأثر بينا، وأسوان هي أسهل محافظة نعلم الناس الفن فيها، كل حتة في أسوان فيها فن ورسومات، وكويس إننا نعمل هنا ورش ونعلم الناس من خلالها.

واضافت ناهد السباعي: كان هدفنا فعلا إن مسلسل محارب يكون مسلسل للشارع المصري ومبسوطة أوي الحمد لله إنه كسر الدنيا، وشرف كبير ليا إني اشتغلت مع المخرجة شيرين عادل.. أنا بحب التجول مع الناس وأنا منهم فـ ليه أتكبر عليهم؟، وأنا أهلي مربونيش على التكبر ولا أي حاجة، وبالنسبة لتصريح محمد رمضان إنه وحش الشاشة، بقول أنا اللي وحش الشاشة، أنا أولى باللقب ده.. أنا قدمت لـ المرأة أعمال كتير، زي فيلم حرام الجسد واحكي يا شهرزاد ويوم للستات، وأتمنى أقدم حاجة قريب للمرأة تكون مختلفة عن اللي قدمته، وعايزة أوجه كلمة للمرأة، خليكي قوية واتبعي إحساسك وحدسك، ومتخليش أي حد يكسرك.