تعرف على موعد حفل هاني شاكر في الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم هانى شاكر لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة غدًا الإثنين على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.



بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، ومن المقرر أن يقدم هانى باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، أبرزها: "يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، وغيرها من الأغاني.



آخر أعمال هاني شاكر

والجدير بالذكر آخر أعمال هاني شاكر أغنية "الهوية عربى"، والأغنيةمن كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

وأغنية انسى اللى خان، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي /إنسى اللي خان وافرح

وسيب حزنك بعيد

أصل اللي خان

دا وهو بيخون كان سعيد

إنسى اللي خان وافرح

وسيب حزنك بعيد

أصل اللي خان

دا وهو بيخون كان سعيد

مترجعوش مهما اعتذر

مترجعوش مهما ندم

جرح الخيانه ميتنسيش مهما قدم

طول مانتا شايفه هتفتكر

وبسبب من غير سبب

جرحك هيصحي من جديد

في حاجه ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجّرت كل الاهات

في حاجه ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجّرت كل الاهات

بتحبه يبقي رجعه

انا لو مكانك أودعه

انا لو مكانك أضيعه

وأدوقه نفس الألم

انا قلبي غيرك

انا قلبي غيرك