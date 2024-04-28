نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغردقة لسينما الشباب يفتح باب الإشتراك في دورته الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024 موعدًا لإقامة الدورة الثانية للمهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ونقابة المهن السينمائية.



مسابقات المهرجان

تقرر فتح باب الإشتراك في مسابقات المهرجان ( الأفلام الطويلة والقصيرة ومشروعات الطلبة والجائزة الخضراء التي تمنح للفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة) في الفترة من 1مايو وحتى 15 يوليو 2024.

السيناريست محمد الباسوسي

في سياق متصل وقع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان والدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما برتوكول تعاون بين المهرجان والمعهد يتضمن مشاركة المعهد في مسابقة أفلام الطلبة وتنظيم ورش خاصة لصناعة الفيلم يحاضر فيها مجموعة من أساتذة المعهد ونجوم وصناع السينما المصرية وتخصيص برنامج سنوي يعرض من خلاله مشاريع تخرج كبار المخرجين من خريجي المعهد الذين أسهموا في تطور صناعة السينما علي مدار تاريخها مثل محمد وعمر عبد العزيز وعلي بدرخان وهاني لاشين والذي سيعرض المهرجان لأول مرة فيلما وثائقيا من إخراجه عن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف ومن المخرجين أيضا خيري بشارة وداود عبد السيد وشريف عرفة ومحمد ياسين وعلي إدريس وساندرا نشأت وغيرهم لتكون فرصة أمام الشباب من الجمهور وصناع الأفلام للتعرف على أفكار المخرجين الكبار أثناء دراستهم بالمعهد وسيعقب العروض ندوات وماستر كلاس مع المخرجين من أصحاب هذه المشاريع

يشار إلى أن عروض أفلام المهرجان تقام داخل دور عرض بوسط مدينة الغردقة والقرية الشبابية وقصر ثقافة الغردقة وفي عروض خاصة على شاطئ البحر.

معلومات عن المهرجان



تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب ويخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.