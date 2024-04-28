نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " الأطرش والعندليب وأم كلثوم ".. سعد لمجرد في زيارة لمقابر مشاهير مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المطرب المغربي سعد لمجرد، على زيارة مقابر عدد من نجوم مصر خلال تواجده بالقاهرة لإحياءه حفل غنائي وتصوير كليب جديد بالتعاون مع المخرج حسام الحسيني.

زيارة سعد لمجرد قبور مشاهير مصر

بدأ سعد لمجرد بزيارة قبر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي تأثر بصوته في تلاوة القرآن منذ طفولته بالرباط وتعلم منه اتقان مخارج الحروف والخشوع للكلمة.

كما زار سعد لمجرد مقابر عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وأنور وجدي وفريد الأطرش الذي يعتبر فنهم مصدر إلهام له.

سعد لمجرد في جلسة عشاء مع محمد رمضان

ومن ناحية أخرى، ألتقى سعد لمجر بالنجم لمجرد محمد رمضان على ضفاف نيل القاهرة في جلسة عشاء بعد خلاف 7 سنوات منذ أغنية “انساي”،وحضر جلسة العشاء عدد من الشخصيات البارزة منهم الوزيرة السابقة داليا خورشيد والسفير المغربي بالقاهرة محمد آيت اوعلي، والموسيقار مجدي الحسيني مع ابنه المخرج والفنان حسام الحسيني.



تعاون سعد لمجرد مع حسام الحسيني

كما يتعاون سعد لمجرد مع المخرج حسام الحسيني لتصوير ديو جديد مع الفنان حاتم عمور.

آخر أعمال سعد لمجرد

يذكر أن آخر أعمال المطرب المغربي سعد لمجرد الغنائية هي أغنية قدمها باللهجة اللبنانية بعنوان “محتال الحب” التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، ونجحت الأغنية بشكل كبير وتصدرت محركات البحث الاجتماعي، تأليف رامي شلهوب وألحان جمال ياسين.