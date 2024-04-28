نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكشاي كومار ينتهي من تصوير فيلم جديد بعنوان Sky force في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كعادته الخيلادي "أكشاي كومار" ما إن يعرض فيلم يكون الآخر جاهزا، حيث إنتهى أول أمس من تصوير فيلمه القادم Sky force رفقة النجمة "سارة علي خان" و"نيمرات كور".. إخراج "سانديب كيلاني"، تم تحديد تاريخ عرضه ب 2 أكتوبر هذه السنة.

فشل فيلم BMCM في دور العرض الهندية:

وفي سياق آخر فشل فيلمه “BMCM” في دور العرض الهندية، حيث قاموا بتفعيل عرض اشتر تذكرة واحصل على الثانية مجانا هاهم الآن يبيعو التذكرة ب 127 روبية فقط وهذا يعتبر ثلث سعر التذكرة من اليوم الأول.

مما جعل بعض النقاد يوضحون أن الفيلم انتهى قبل أن يبدأ حتى، بلغ 42 كرور في الويكند لا "تايغر" و"أكشاي" ولا الفيلم ولا عرض العيد.

ووصف بعض النقاد من اكشاي كومار كما ورد في الصحف الهندية أن اكشاي كومار دخل في نمطية مملة قد تقضي على مساره التمثيلي إن لم يتدارك نفسه قبل فوات الآوان.

ومن غير معقول مع هذا الكم الهائل من الأفلام في السنة الواحدة ولا يحقق ولو ربع نجاح فيها، أما تايغر شروف هو ممثل إستعراضي أكثر من أي شيء آخر.

فشل أفلام أكشاي كومار السنوات الأخيرة:

وعلى الرغم أن اكشاي كومار يعتبر من أهم نجوم بوليوود الأ أنه في خلال السنوات الماضية يعيش في حالة من الفشل الكبير، ومنع أفلام في بعض الدول، ويعتبر أكشاي من أكثر نجوم بوليود تقديمها للأفلام على مدار العام ومع ذلك لا يحقق النجاح الذي يليق بمسيرته الفنية الكبيرة والحافلة.