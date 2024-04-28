نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة سعيد تستمتع برحلة سفاري مع نجلها في كينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة سميرة سعيد جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور رحلة السفاري بمحمية طبيعية في جنوب غربي كينيا، تشتهر بتواجد حيوانات مثل الأسود والفهود والفيلة والحمر الوحشية وأفراس النهر، برفقة نجلها شادي وعدد من أفراد عائلتها.

آخر أغنيات سميرة سعيد

وكان آخر أغنيات سميرة سعيد كانت "فن التفاؤل"، التي طرحت الفيديو كليب الخاص بها في شهر فبراير الماضي، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ماهر الملاخ، وإخراج نضال هاني، وتبدأ الأغنية بمقطع تقول كلماته: فن التفاؤل نعمة.. ليه نقلب في الدفاتر.. والابتسامة كنز.. أما النكد يا ساتر.. بهدوء وبعقل وبحكمة.. منقفش لبعض ع الكلمة.. إحنا اللي بينا حب.. أولى بجبر الخواطر.. فن التفاؤل نعمة.. ليه نقلب في الدفاتر، ايضا أغنية «إنسان آلي»، التي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، والمنصات السمعية والإلكترونية، حيث تتحدث كلماتها عن الأزمات التي يواجهها الإنسان وما يعيشه في الحياة، وجاءت كلمات الأغنية: طول الوقت ببقى، تحت ضغط وStress عالي، متوترة ومتنشنة، ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة، عايشة فيها مالي، إنسان آلي اتحولت أنا.

أولى أغاني سميرة سعيد في عام 2024

وكانت أولى أغاني سميرة سعيد في العام الجديد 2024 بعنوان "كان"، من كلمات مصطفى ناصر، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع ماهر الملاخ.

كلمات اغنية كان لـ سميرة سعيد

كان، أيام ما كان

جواك مكان بتدارى فيه

فين شوف كنا فين

و وصلنا فين تنساني ليه

كان إيه خلانا؟

نمشي وننسانا

عايشين بالصورة

والروح مكسورة

بنموت جوانا

فات بينا حكايات

بقوا ذكريات سايبين جروح

مين ساب فينا مين

وازاي سنين ملئت جروح

كان إيه خلانا؟

نمشي وننسانا

عايشين بالصورة

والروح مكسورة

بنموت جوانا

يا حبيبي وإنت بعيد هناك

جوايا لسه بعيش معاك

ليه بيطول الليل

ورجوعنا ازاي بقى مستحيل

كان إيه خلانا؟

نمشي وننسانا

عايشين بالصورة

والروح مكسورة

بنموت جوانا