نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حلقة مليئة بالأسرار.. دينا الشربيني في ضيافة لميس الحديدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار تحل النجمة دينا الشربيني في ضيافة الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها “كلمة أخيرة” الذي تقدمه على قناة «ON»، في حلقة يوم الثلاثاء المقبل.

تكشف دينا الشربيني خلال اللقاء، عن كواليس أحدث أعمالها الدرامية الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني، مسلسل «كامل العدد +1»، بالإضافة لفيلمها الذي يعرض في السينمات «شقو».

كما تصرح الشربيني عن أبرز التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الفني، وتفاصيل أعمالها التي قدمتها، بالإضافة إلى العديد من الأسرار الشخصية، والحديث عن أعمالها القادمة.

أبطال فيلم “شقو”



يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني مشاركتها في فيلم “شقو” والذي يخوض بطولته كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.



قصة فيلم “شقو”



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.