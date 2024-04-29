نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتصف مايو المقبل.. محمد إمام يبدأ تصوير فيلم "شمس الزناتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل محمد إمام، في الفترة الحالية التحضير لفيلمه الجديد شمس الزناتي، منتصف مايو هو موعد بداية تصوير العمل وتم إلغاء فكرة تصويره في السعودية، العمل من بطولة أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، مصطفى غريب، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

أحدث أعمال محمد إمام

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد إمام في موسم عيد الأضحى المقبل، عرض فيلم اللعب مع العيال، الذي سيشهد التعاون الأول بينه وبين شريف عرفة، والعمل يشارك فيه: أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، ومصطفى غريب، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

وايضا من المفترض أن يبدأ التحضير لفيلم جديد مأخوذ عن رواية الرجل المستحيل، وشارك محمد إمام في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل كوبرا، تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق وشارك فيه أحمد فتحي، منة فضالي، محمد ثروت، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، علاء مرسي، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمود البزاوي، وكزبره.

آخر أعمال إمام

وكان آخر أعمال إمام الدراميه هو مسلسل كوبرا، وجسد محمد إمام خلال العمل شخصية كوبرا ميكانيكي، يملك ورشة تصليح سيارات ويُتهم بجريمة قتل مما يضطره للهرب إلى مكان بعيد، بينما يجسد مجدي كامل شخصية شيخون معلم في المدبح يملك محل جزارة وتجمعه عداوة بـ محمد إمام، فيما يلعب أوس أوس دور لبناني وهو الصديق المقرب لـ كوبرا، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، ايضا آخر أعمال إمام في السينما فيلم أبو نسب، الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت الـ 35 مليون جنيه، وكان من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وشارك في العمل ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبدالله، محمد ثروت، محمد رضوان، علاء مرسي وماجد الكدواني.