رانيا يوسف تتجه لعالم الغناء في كليب من إخراج بتول عرفة



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:35 مساءً - تتجه الفنانة رانيا يوسف، نحو الغناء، بعد نجاحها في عالم التمثيل، حيث من المقرر أن تصدر أغنية جديدة بالتعاون مع شركة لايف ستايل ستوديوز في الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن يتضمن الأغنية فيديو كليب من إخراج بتول عرفة، التي قدمت أعمالًا ناجحة في مجال الفيديو كليبات مثل "أجازة" لـكارول سماحة و"نعيش مع بعض" لـ تامر عاشور، بالإضافة إلى إخراج مسرحيات مشهورة مثل "مبروك جالك ولد".

ومن ناحية أخري، تستعد الفنانة رانيا يوسف لتصوير أحدث أفلامها "حمام العريس"، والذي تشارك فيه مع كل من حسين فهمي، وسوسن بدر، وعمرو عبد الجليل، إخراج حسن صالح.

ومن المقرر أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أولى المشاهد الأسبوع المقبل، على أن يتم عرضه خلال صيف 2024، والفيلم اجتماعي لايت كوميدي.