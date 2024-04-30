"مبروك يا موهوب".. أنغام تهنئ رامي جمال على ألبومه الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة انغام على تهنئة النجم رامي جمال بعد طرح ألبومه الجديد “خليني أشوفك”، عبر خاصية الاستورى على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كتبت:" ألف مبروك ألبومك الجديد يا رامى تستاهل كل النجاح يا موهوب يا محترم" ومن جانبه رد على تهنئتها من خلال الاستوري الخاص بحسابه الرسمي على “إنستجرام”، قائلًا: "نغومه الجميلة الصوت اللي مشرف بلدنا شكرًا".



الأغاني التي قدمتها أنغام خلال الإحتفالية



وكانت أنغام افتتحت إحتفالية ذكرى تحرير سيناء بأغنية " بلدي التاريخ" وسط عاصفة من التصفيق الحار الذى امتد طوال وصلتها الطربية التي امتدت لقرابة الساعتين قدمت خلالهما 17 أغنية من أغانيها الرومانسية والطربية المميزة هى ‎بلدي التاريخ، حاله خاصة وبتوصفنى بتكسفنى ونفضل نرقص وولا دبلت واساميك الكتيرة واتجاه واحد وحته ناقصة وعمرى معاك واهي جت وعرفها بيا ومتلخبطه وهتمناله الخير وبعتلي نظرة واكتبلك تعهد وسيدي وصالك وياريتك فاهمني.

كلمة أنغام أثناء الإحتفالية



وتخلل الحفل كلمة لأنغام: "كل سنة ومصر بخير.. كل سنة وسيناء حرة وبخير.. وإحنا أحرار بفضل القيادة العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وبفضل جيشنا العظيم وهو سبب إن إحنا بنحتفل، بنعتز بيه وهو عيد شرف وحب واعتزاز".

آخر أعمال أنغام

والجدير بالذكر آخر أعمال أنغام أغنية حلفونا للنجمة أنغام، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات أغنية حلفونا: أدي بلدنا وأدي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده ع المصريين، أدي الأرض وأدي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها في عنينا، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا، عمرنا ما نفرط في سينا، بلدي ترابها دهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه أهلًا بالموت.