نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي لثقافة الطفل يُطْلق قافلة "عيالنا" بشمال سيناء للاحتفال بعيد تحرير سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، قافلة "عيالنا" متوجهة إلى محافظة شمال سيناء، لتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية لأبناء مركز رمانة ومدينة العريش، احتفاءً بعيد تحرير سيناء، وذلك خلال الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ إبريل، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة جيهان حنفي، وبمشاركة مؤسسة بنك الوقت للمتطوعين والتنمية الشاملة، ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

ورش فنية

حيث أقيمت الفعاليات بمركز شباب رمانة، ومركز شباب العريش، واشتملت على تقديم العديد من الورش الفنية المتخصصة، والعروض الفنية المتنوعة، والتي قدمها فنانو المركز القومي لثقافة الطفل، ومنها: ورشة تشكيلات ورقية شكل دبابة، ورشة رسم علم مصر وعلم فلسطين على الوجه، وتلوين بوستر ضد الفساد، ورشة جراب موبايل بالفوم، ورشة اصنع لعبتك، ورشة أورجامي.

أنغام الأوبريت الوطني "٥٠ سنة"

كما قدم الفنان والمايسترو وائل عوض، ورشة الرسم بالموسيقى على أنغام الأوبريت الوطني "٥٠ سنة"، والتي تهدف لإثراء خيال الأطفال وتعليمهم كيفية التعبير عن أنفسهم وعن انتصار أكتوبر المجيد، من خلال الرسم، وذلك عبر الاستماع للأغنية والتأمل والتخيل من خلال المخزون المرئي داخل كل طفل، وهي من إنتاج المركز بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على النصر، وقدمت د.مروة عادل، ندوة "غذاء صحي دون شائعات"، وقدم الفنان نصار عبد التواب عرض الأراجوز، بمشاركة الملاغي محمد عادل.

مسابقات ثقافية

بالإضافة إلى فقرة مسابقات ثقافية وأسئلة عن سيناء، ونصر أكتوبر المجيد، عن أبطال خلدهم التاريخ، وأقيمت مراسم توزيع كتب هدايا مجانية على الأطفال من أحدث إصدارات المركز من سلسلة "حكايات الاتتصار"، والتي أصدرها المركز خصيصًا للاحتفال بمرور ٥٠ عامًا على نصر أكتوبر المجيد، وتضمنت أربعة كتب هي: "حصون بارليف، أحفاد النصر، باسل، من يحارب بيد واحدة".

