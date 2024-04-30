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مي القاضي: مبحبش أكون تريند مزيف والجمهور بيبقى عارف الحقيقة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي القاضي: مبحبش أكون تريند مزيف والجمهور بيبقى عارف الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة مي القاضي أنها دائمًا تطور من موهبتها عكس الماضي، وهي من مدرسة التمثيل الطبيعي كأنها تشعر بالموقف وحدث معها في الحقيقة.

مي القاضي تتحدث عن التريند 

وتابعت مي القاضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها لا تهتم بفكرة التريند أو التصريحات المثيرة للجدل كون الجمهور يفهم ذلك، وأنها تحب أن تكون تريند من خلال عملها ولكن الأشياء الأخرى تستفزها.


وأشارت مي، إلى أن جمالها مصري ولا تغير من ملامحها، معقبة: "مبحبش ألعب في وشي كتير وأغير من ملامحه من خلال الميكاج".

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وأضافت مي، أنها دخلت كلية الإعلام لكي تكون قريبة من مجال التمثيل وبعدها أخذت عدة ورش تمثيل، والمخرج أحمد شفيق هو أول شخص اختارها لكي تقف أمام الكاميرا من خلال مسلسل خطوط حمراء.


واختتمت مي القاضي، أن بدايتها الفنية كانت كبيرة على سنها وفي نفس الوقت عطلتها لفترة معينة لأنها كانت متخوفة من أخذ أي قرار بعدها وندمت على عدة أعمال كثيرة عرضت عليها بعد مسلسل خطوط حمراء.

 

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.


 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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