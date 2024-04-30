نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبدالرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت النجمة غادة عبدالرازق أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام،حيث نشرت صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





وظهرت غادة عبدالرازق في الصور مرتدية ارتدت Cape بني طويل مزين باكسسوار طويل معلق بين الأذنين، ولملمت شعرها للخلف مع إضافة لمعة ذهبية على شعرها من الجانبين، ومكياج عيون ثقيل، ويرمز الذهب في المجموعة إلى بدو الغد.





أحدث أعمال غادة عبد الرازق

ومن ناحية اخري، تنتظر غادة عرض فيلم تاني تاني، الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولكن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، أحمد آدم ومن تأليف علاء حسني، وايضا عُرض مؤخرًا لـ غادة عبدالرازق حكاية تحت الحزام، من مسلسل حدث بالفعل، وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره خالد أنور بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.









آخر اعمال غادة عبدالرازق





يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق هو مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، مجدي بدر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، كريم محجوب ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، وحققت الحلقات الأولى من العمل رد فعل واسع، ويتحدث المسلسل عن عن قضية اجتماعية تشغل الرأي العام وهي قضية الانتقام والرغبة في الأخذ بالثأر.

كما عرض مؤخرًا لغادة عبدالرازق مسلسل تلت التلاتة، تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك في بطولة العمل كل من مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، أحمد مجدي والراحل مصطفى درويش، وعدد آخر من النجوم، وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حول ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتتعرض كل منهن لأزمات عديدة.