نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دراما الشحاذين" تجربة نوعية لثقافة البحيرة على مسرح قصر وادي النطرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح قصر ثقافة وادي النطرون، الاثنين، العرض المسرحي "دراما الشحاذين"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظة البحيرة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض دراما الشحاذين

فكرة العرض مستوحاة من نص الكاتب الكويتي بدر محارب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي استعراضي، حول مجموعة من المهمشين يعيشون بلا مأوى ويتسولون لإيجاد قوت يومهم، وبسبب مشكلة على "رغيف خبز" من القمامة يهرب اثنان منهم إلى مكان مهجور خوفا من بطش الشحاذين القدامى، ليكتشفا أن هذا المكان لمسرح قديم ويعيش به مجموعة من المشردين أيضا بمؤامرات ومكائد من أجل الحصول على المأكل والمأوى، فتحدث بينهم كثير من المفارقات الكوميدية.

صناع العرض المسرحي دراما الشحاذين

"دراما الشحاذين" تجربة نوعية لفرقة قصر ثقافة وادي النطرون، أداء حسين عبد الكريم، محمود زكي، محمود طارق، ريهام رجب، أدهم ممدوح، أحمد حكم، أشعار محمود خليل، تأليف موسيقى وألحان هيثم مدحت بسيوني، غناء نرمين أبو النور، استعراضات إبرام مرقص، إضاءة حسين جمال، ديكور عماد الجزار، ملابس أحمد فهمي، ماكياج ثريا جمعة، دراما حركية رضوي الحاروني، مساعد مخرج راغب درويش، دراماتورج وإخراج غادة كمال.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. سارة توفيق، الناقد يسري حسان، الموسيقار حازم الكفراوي، الكاتب المسرحي سعيد حجاج، والمخرج شاذلي فرح، ونفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.

عروض مسرحية مجانية بمحافظة البحيرة

وتقدم قصور الثقافة سبعة عروض مسرحية مجانية بمحافظة البحيرة، تستمر حتى 4 مايو المقبل، ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي.

وتتواصل الفعاليات مع عروض التجارب النوعية اليوم الثلاثاء، مع العرض المسرحي "انتحار مؤقت" على مركز الإبداع الفني بدمنهور، إخراج محمد أبو علو، ويشهد يوم غد الأربعاء عرضا بعنوان "نهاية اللعبة" لفرقة بيت ثقافة الدلنجات على مسرح البيت، إخراج محمود إسحاق، فيما تبدأ يوم الخميس 2 مايو أولى عروض "الشرائح المسرحية" مع عرض "قارب بلا صياد" على مسرح قصر ثقافة دمنهور للمخرج عمرو جلال، ويقدم المخرج محمد البياع يوم الجمعة 3 مايو العرض المسرحي "6 شخصيات تبحث عن مؤلف" على قصر ثقافة أبو المطامير، وتختتم العروض يوم السبت 4 مايو مع العرض المسرحي "السد" لقومية البحيرة إخراج محمد عفيفي على مسرح قصر ثقافة دمنهور، وتقدم جميع العروض في الثامنة مساءً.