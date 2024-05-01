نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء عرض فيلم "السرب " بجميع دور العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ اليوم أول عرض لفيلم "السرب" بجميع دور العرض، وكشفت شركة "سيرنجيي عن أماكن مواعيد العرض.



إلغاء العرض الخاص للسرب



وكان قد ألغي العرض الخاص لفيلم "السرب"، بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان شريف منير، والذي كان المقرر أن يقام يوم الثلاثاء، وذلك بسبب حدوث تأخير في تجهيز نسخة العرض الخاصة بالفيلم والتي ستصل بعد الموعد المحدد للعرض الخاص.



تفاصيل فيلم "السرب"





تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.



فريق عمل فيلم السرب



ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.



ملاحظات على برومو الفيلم



وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.



كما ظهر خطاب الرئيس السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد