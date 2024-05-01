نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات عرض حفل آمال ماهر في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة امال ماهر لحفلها الأول في السعودية، الذي من المقرر إقامتها بمدينة جدة الخميس 2 مايو، ضمن سلسلة سهرات تقويم فعاليات جدة 2024، الجمعة 3 مايو، في Onyx Arena.

قنوات عرض حفل آمال ماهر بالسعودية

يعرض أول حفلات المطبة آمال ماهر في جدة، حصريًا عبر شاشة قناة MBC مصر، ومنصة شاهد VIP الرقمية، وتواصل آمال ماهر والمايسترو وليد فايد والأوركسترا الموسيقية التجهيزات النهائية ووضع اللمسات الاخيرة على برنامج الحفل لتقديم أمسية فنية استثنائية للجمهور، وستكون الحفلة على فاصلين.

اعلنت بنش مارك المنظمة للحفل نفاد جميع التذاكر لحفلة النجمة آمال ماهر، ووصل عددها إلى 5000 تذكرة، ومن المقرر أن يتضمن برنامج غنائي ضخم تشدو خلاله مجموعة من أغانيها، إضافة لعدد الأغاني التراثية والطربية والكلاسيكية.

وتقيم الحفلة بقيادة المايسترو وليد فايد وكوكبة من أبرز وأشهر العازفين العرب منهم عازف الناي الشهير رضا بدير، والعازفين أيمن الحنبولي وطه السيد، وعازفا الإيقاع سعيد الأرتست وهشام العربي، وعازف العود إسلام القصبجي.

أسعار حفل امال ماهر في السعودية

قامت الشركة المنظمة لـ حفل الفنانة آمال ماهر حول معرفة تحديد أسعار الحفل المقرر اقامته يوم 3 مايو القادم، فمن المقرر ان قد تبدأ أسعار التذاكر من 75 ريالا سعوديا، بما يعادل 900 جنيه مصري، وهناك عدد من الفئات لتذاكر الحفل وهي 100 ريال سعوي، 150 ريالا سعوديا، 400 ريال سعودي، وأخيرا 1850 ريالا سعوديا، وهو ما يزيد على 23 ألف جنيه مصري.

آخر أعمال آمال ماهر

وكان آخر أعمال آمال ماهر ألبوم بعنوان أنا كويسة، والذي طرحته من 5 أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا، وشهد عودتها للساحة الغنائية بعد غياب لثلاث سنوات، والألبوم مكون من 5 أغاني وجاءت على النحو: أغنية أنا كويسة، أغنية صاحبة عمري، أغنية كسبتوا الرهان، أغنية الحكاية في مشهدين، أغنية أنا الحب.

وايضا أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان “أنا كويسة”، والذي لقى نجاحا مبهرا متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات، وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تغني امال بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.