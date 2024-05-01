انت الأن تتابع خبر زينة تكشف كواليس اختيارها لمسلسل العتاولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت الفنانة المصرية زينة، كواليس اختيارها للمشاركة في مسلسل "العتاولة" الذي عرض في دراما رمضان 2024، مشيرة الى إصرار المخرج أحمد خالد موسى والشركة المنتجة "سيدرز" على مشاركتها بالعمل، وأنّها في البداية كانت ترفض أي دور يُعرض عليها.



وعن سبب قبولها للدور، قالت زينة، إن الدور جديد وجذاب، وإنّ أسماء المشاركين في العمل شجّعتها على المشاركة، خاصةً مع وجود فنانين، مثل أحمد السقا الذي عملت معه من قبل في فيلم "الجزيرة"، وطارق لطفي وباسم سمرة اللذين لم يسبق لها العمل معهما من قبل.



وتحدثت زينة عن كواليس التحضير لشخصية "حنو" و"الإفيهات" التي اشتهرت بها في العمل، وقالت: "خلاص الناس بقت فاهمة إن دي أدوات وإحساس ولزمات الممثل، وأحياناً يكون في مخرج دمه تقيل ومش واثق في نفسه يقص ويشيل الحاجات دي ويقفل الممثل، علشان كده الراحة النفسية بتفرق معانا، والناس بيشوفوني في الشارع بيرددوا الإفيهات بتاعتي" .