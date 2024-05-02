نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل جريمة منتصف الليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة رانيا يوسف لعرض أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل عنوان جريمة منتصف الليل، وذلك بعد خروجه من الموسم الرمضاني 2024 بسبب عدم استئناف التصوير.

وحسب مصادر صحفية كشفت عن أن رانيا يوسف انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل جريمة منتصف الليل.

وأكدت المصادر أن عصام شعبان، مخرج العمل ما زال في بلاوتوهات التصوير لاستكمال باقي مشاهد العمل.

وبشأن العرض أشار المصدر إلى أن العمل لن يعرض ضمن موسم رمضان المقبل 2025، مؤكدًا أن العرض سيكون خارج السباق الرمضاني، على أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء التصوير ومراحل المونتاج.

تفاصيل مسلسل جريمة منتصف الليل

مسلسل جريمة منتصف الليل العمل من بطولة أحمد عبد العزيز، رانيا يوسف، صلاح عبد الله، ملك قورة، عفاف شعيب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، إلهام عبد البديع، علي السبع، مي الغيطي، وغيرهم، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

وفي وقت سابق قد خرج مسلسل جريمة منتصف الليل، من الموسم الرمضاني الماضي 2024، وذلك بسبب ضيق الوقت.

رانيا يوسف تخوض تجربة الغناء

تخوض الفنانة رانيا يوسف تجربة الغناء لأول مرة، حيث تقدم فيديو كليب بـ عنوان ليك، تحت إشراف المخرجة بتول عرفة.

وكشفت بتول عرفة تفاصيل فيديو كليب ليك، في تصريحات صحفية قائلة: رانيا هتقدم أغنية واستعراضات خلال فيديو كليب ليك، وهي تحمست للموضوع لأنها روحها حلوة وواخدة كل حاجة ببساطة وهي شخص مغامر، ولما سمعته صوتها لقيته حلو، وعرض الكليب سيكون خلال الصيف بنسبة كبيرة.

آخر أعمال رانيا يوسف



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في موسم رمضان الماضي 2024 بمسلسل بقينا اتنين مع الفنان شريف منير، وشارك في العمل كل من: عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، مي جمال، يوسف عثمان، ياسر الطوبجي، عمر زكريا، نورهان ماجد، طارق عبد العزيز،وغيرهم، وهذا هو آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبد العزيز، ومكون من 15 حلقة وعرض في النصف الثاني من رمضان الماضي.