تعرف على تفاصيل الموسم الرابع من Emily in Paris

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت النجمة العالمية ليلي كولينز عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، أنها موجودة في روما لتصوير جزء من الموسم الرابع من “Emily in Paris"،” الذي اختتم التصوير في فرنسا الأسبوع الماضي، ونشرت صورة لها برفقة آشلي بارك، التي تلعب دور ميندي تشين في المسلسل الكوميدي،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "المحطة التالية: روما!".



تعليقات الجمهور على منشور ليلي كولينز

وفورا من مشاركة المنشور، حاز المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات a thousand million congratulations، always special،Good luck and lasting success،waiting for you،وغيرها من التعليقات.

مسلسل Emily in Paris



وفي سياق منفصل،بدأ تصوير مسلسل Emily in Paris في يناير الماضي داخل باريس قبل البدء في التحضيرات لبطولة الألعاب الأولمبية، التي ستنطلق في 26 يوليو، والتي أصبحت العاصمة الفرنسية الآن في المراحل التحضيرية النهائية لها.



أبطال مسلسل Emily in Paris

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم، ليلى كولينز، فلبين ليروي بوليو، اشلي بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جويري، كميل رزات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، كيت والش، وغيرهم من النجوم.





أحداث مسلسل Emily in Paris



تدور أحداث المسلسل Emily in Paris، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.