في ذكرى وفاته.. تعرف أبرز الأعمال الفنية للفنان وائل نور

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة الفنان وائل نور، الدي رحل عن عالمنا يوم 2 مايو 2016، عن عمر ناهز الـ 55 عام، رحل وترك خلفه الكثير من الأعمال الفنية الناجحة، الذي تظل في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، وكان من الفنانين الذين لديهم حضور مميز على الشاشة.



وائل نور مواليد 24 أبريل 1961، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد حصوله على الدبلوم من معهد السكرتارية. اكتشفه فنيًا المخرج "أحمد فؤاد" وقدمه في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، لكنه حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عندما عمل مع الفنان فريد شوقي في مسلسل "البخيل وأنا".

شارك وائل نور في العديد من الأعمال السينمائية أبرزهم: فيلم عالم وعالمة والاحتياط واجب وسنوات الخطر والأوغاد والبيه البواب توت توت والليلة الكبيرة، وعدد آخر من الأعمال.

وشارك "وائل" أيضا في الكثير من الأعمال الدرامية الناجحة أبرزهم: المصراوية، ذئاب الجبل، المال والبنون، دموع في حضن الجبل، صابر ياعم صابر، حساب السنين، يوم عسل يوم بصل، شباب رايق جدا.

وشارك في بعض الأعمال المسرحية منهم: المدرسين والدروس الخصوصية ومسرحية الجنزير.

الجدير بالذكر آن أخر أعمال الفنان وائل نور كان مسلسل "شقة فيصل" الذي عرض في 2021، بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وأيتن عامر، وإخراج شيرين عادل.