نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره الترند.. تعرف على أبرز أحداث مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل البيت بيتي 2، حيث بدأ عرضه مساء الخميس الموافق لـ 25 أبريل 2024 عبر منصة شاهد، وذلك في تمام الساعة 8 مساء، حيث تعرض حلقتين كل أسبوع

وشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" كواليس مسلسل البيت بيتي 2، اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع ترقب الجمهور لعرض الحلقة 3 و4.



تعليقات الجمهور على صورة كريم محمود عبد العزيز

وفورا من مشاركة الصورة، حازت الصورة على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات منور الدنيا كلها يا فنان، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، شكل الجزء الثاني ألذ من الجزء الأول، المسلسل جميل، وغيرها من التعليقات.

أبطال مسلسل البيت بيتي 2



يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي 2، عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، وميرنا جميل، ومحمود حافظ، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

قصة مسلسل البيت بيتي 2



و تدور أحداث مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني في إطار كوميدي ممزوج بالرعب، حيث يُجبر مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

