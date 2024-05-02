نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور عمرو البسيوني.. مسرح 23 يوليو بالمحلة يشهد احتفالات قصور الثقافة بعيد العمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة، مساء أمس الأربعاء، عددًا من الفعاليات الفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك للاحتفال بعيد العمال، وسط حضور كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية، وتحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

احتفالات عيد العمال

بدأ الحفل الفني بتفقد الحضور لمعرض للفن التشكيلي، ضم العديد من اللوحات الفنية لعدد من فناني الغربية، بمشاركة الفنان التشكيلي الفنان طارق عثمان، حيث عبرت اللوحات عن مجموعة من مدارس الفن التشكيلي، ومن بينها: المدرسة الواقعية، والسريالية، والتجريدية، والرومانسية، والبورتريه.

هذا وقد عزف السلام الجمهوري، قبل أن يقدم "البسيوني" التحية لعمال مصر، مثمنا دورهم الكبير في التنمية والبناء، كما وقام بمنح شهادة تقدير وتميز للأديب جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية السابق، ولعدد من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وعدد من عمال الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أوبريت غنائي واستعراضي

شهد الحفل تقديم أوبريت غنائي واستعراضي للاحتفال بهذه المناسبة، وذلك بمشاركة فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان أحمد شوقي، وفرقة أطفال أوبرا عربي، بقيادة المايسترو الفنان محمد مصطفى، فيما قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد فاصلا منوعا من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلوري السكندري.

احتفالات قصور الثقافة بعيد العمال

يذكر أن احتفالات قصور الثقافة بعيد العمال أقيمت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، وبحضور نجوى العشيري، سكرتير عام محافظة الغربية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وقيادات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.