الباشا تلميذ ضمن قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على Watch it بعد مرور 20 عام على عرضه

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أحمد جودة - القاهرة -



دخل الفيلم الكوميدي الشهير "الباشا تلميذ" بطولة كريم عبد العزيز ضمن قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات وذلك بعد مرور 20 عام على عرضه.

قصة فيلم الباشا تلميذ

جسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية بسيوني عبد السلام بسيوني ضمن أحداث الفيلم الكوميدي الباشا تلميذ، وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي حول بسيوني الذي يعمل ضابط شرطة ويتم تكليفه بمهمة القبض على مجموعة من العصابة التي تتاجر في المخدرات في احدى جامعات الخاصة، ومن ثم يتنكر بسيوني في دور الطالب الجامعي حتى يتمكن من الكشف العصابة، وتدور باقي أحداث الفيلم في اطار من الكوميديا.



أبطال فيلم الباشا تلميذ

شارك في بطوله فيلم الباشا تلميذ كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين منهم كريم عبد العزيز، غادة عادل، محمد رجب، حسن حسني، خالد الصاوي، رامز جلال محمد لطفي، لطفي لبيب، وآخرين من النجوم

والفيلم من تاليف بلال فضل والاخراج لـ وائل احسان.

أحدث أعمال الفنان كريم عبد العزيز

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان المتألق كريم عبد العزيز هو مسلسل الحشاشين والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الحالي 2024، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، حيث أنه ينتمي إلى فئة المسلسلات التاريخية والذي جسد من خلاله كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح وهو مؤسس طائفة الحشاشين قديمًا.



أبطال مسلسل الحشاشين

شارك في مسلسل الحشاشين كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، اسلام جمال، ساره الشامي، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، نور ايهاب، وآخرين من النجوم المتميزين والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال واخراج بيتر ميمي.