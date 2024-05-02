نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "محدش ينتقد حد على شكله محدش عارف الكواليس ايه".. مروة عبد المنعم تتصدر التريند بعد أزمتها الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عاشت الفنانة مروة عبد المنعم أزمة نفسية أدت إلى اكتسابها وزن زائد مما أدى لفقدانها جزء كبير من شعرها، وذلك ضطرها إلى ارتداء الشعر المستعار "الباروكة" خلال الفترة الماضية.



مروة عبد المنعم تكشف لمتابيعها حقيقة الأمر عبر "فيسبوك"



ونشرت الفنانة مروة عبد المنعم منشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك مجموعة من صورها بعد فقدانها جزء كبير من شعرها، وعلقت قائلةً: "وأخيرًا إفراج نهائي من الباروكة..بعد دوامة نفسية سيئة جدا دخلت فيها..وصلتني ل٧٠ كيلو وسقوط شعري بالشكل ده..اتضطريت ألبس فيها الباروكة..وواحدا واحدة بدأت أفوق بفضل ربنا وأرجع لوزني وشكلي...لكن فضل شعري في الأزمه..وطبعا هو ماتعالجش بنسبه ١٠٠ في الميه..بس أخدت الأمر بالإفراج عنه وتكملة العلاج عادي".

وتابعت: "انا كان فيه ناس كتير بتقعد تقولي انتي لابسه باروكه ليه..شكلك مش حلو فيها..بس ماكنتش عايزة أقول وقتها ولا عايزه أتكلم.. بس كان الكلام بيوجعني قوي ويزعلني علي نفسي جدا".



وأنهت مروة عبد المنعم منشورها بـ:

"الخلاصه ياجماعه..محدش ينقد حد علي شكله..محدش عارف جوه الكواليس فيه ايه..

بلاش نقد وتعليقات...

دلوقتي انا أقدر أقول وأتكلم ولا أخجل انا مريت بأزمه نفسيه كانت صعبه عليا جدا..عمري ماكنت اتخيل ان الوجع النفسي ممكن يدمر بالشكل ده..لحد ماعشته وجربته

بس اللي كان بيوجع أكتر هو تدخل الناس في شكلي ولبسي للباروكه..أنا عايزه أقولكم انا أكتر انسانه في الدنيا لا ليا في ميكب ولا باروكه ولا اي حاجه صناعي..وكون فكرة إني اربط حياتي بباروكه كنت بتخنق وبموت منها ..فمكنش ناقص تعليقات كمان..

دلوقتي أقدر أقول لكل الناس اللي قالتلي انتي لابسه باروكه ليه..اتفضلوا حضراتكم الصوره تتحدث عن نفسها".



آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم



ومن سياق آخر يذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم وهو مشاركتها في مسرحية بعنوان "الصندوق الأحمر" والتي تم عرضها في يناير الماضي لهذا العام 2024 بالمملكة العربية السعودية.



أبطال مسرحية الصندوق الأحمر

وشارك في بطوله مسرحيه الصندوق الاحمر كوكبه كبيره من النجوم على راسهم الفنانة ليلى علوي، ميمي جمال، بيومي فؤاد، مروة عبد المنعم، سليمان عيد، طارق الابياري، وآخرين

والمسرحية من تأليف حازم الحديدي، واخراج طارق الايباري.