آيتن عامر تحيي ذكرى وفاة والدها بهذه الكلمات المؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة آيتن عامر على إحياء ذكرى وفاة والدها، التي تحل اليوم الخميس 2 مايو، وذلك من خلال نشرها مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

معلقة عليه قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي يا بابا، كنت بتاخدنى معاك في كل حتة بتروحها، على القهوة تعلمنى طاولة ودومينو وبعدها نتمشي على البحر وناكل ايس كريم وتودينى الملاهى ونركب العربية تسمعنى ام كلثوم، لو كنت هنا دلوقتى كنت أنا اللى هاخدك معايا كل حتة وكنت متأكدة اننا هنكون صحاب مش بنت وابوها علاقتهم تقليديه".



وأضافت: "لما ببقى قاعدة قاعدة فيها هزار وضحك بيبقى نفسي تكون موجود، واكتر وقت باحتاجك فيه لما حد يزعلنى لانى عارفة انك لو كنت موجود كنت مش هترتاح غير لما تجيبلى حقى، كبرت بقا وبقيت اسيب حقى لربنا بس انت لسه واحشنى".

واختتمت قائلة: "الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك، ادعوا لبابا اللى سابنا زى النهاردة في 2001 أن ربنا يرحمه من فضلكوا".