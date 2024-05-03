نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوليوود تحتفل بمرور 25 عام على طرح فيلم Sarfarosh في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل بوليوود بمرور 25 عام على طرح الفيلم الهندي الكلاسيكي الشهير Sarfarosh الذي كان شاهدا على وصول النجم عامر خان للشهرة في بوليوود، وكشف المخرج جون ماثيو ماثان عن مفاجأة تخص الفيلم الهندي الكلاسيكي Sarfarosh، الذي جسد بطولته عامر خان في بداية مسيرته.

ووفق انديا توداي، منتجي الفيلم في ذلك الوقت كانوا يفضلون العمل مع شاه روخ خان لتوفير مبلغ من قيمة اجر عامر خان الذي كان قد حقق شهرة كبيرة في ذلك الوقت. وكان قد تحدد الموعد الرسمي لإنطلاق تصوير مشاهد الفيلم الجديد للنجم عامر خان، بعنوان Sitaare Zameen Par.

ووفق انديا توداي، الفيلم الجديد، يبدأ تصوير مشاهده في مايو المقبل، في مدينة ديلهي، على أن يتم الكشف لاحقا عن ابطاله وكان قد احتفل النجم عامر خان بالعرض الخاص للفيلم الجديد Laapataa Ladies بمشاركة ابطال الفيلم الشباب، ضمن ابرز نجوم بوليوود الصاعدين.

ونقل موع انديا توداي، لقطات من حضور عامر خان للعرض الخاص للفيلم، بمشاركة أبطاله الشباب ومنهم كيران راو.

وكان قد وجه النجم سلمان خان دعوة رسمية للنجم عامر خان حتى ينضم لعالم الجاسوسية الذي دشنه الثنائي سلمان خان وشاه روخ خان، من خلال أفلامهما الجديد "تايجر 3" و"باثان".

وفي حوار جديد له، قال سلمان أن انضمام عامر خان سيعزز من مشروع انتاج عالم سينمائي خاص بسينما بوليوود، على غرار افلام مارفل الشهيرة.

حملة ترويجية مميزة

وكان قد قام النجم سلمان خان بتنظيم عرض خاص للأطفال لفيلمه الجديد Tiger 3 في مدينة مومباي في الهند، وتنقالت وسائل اعلام هندية لقطات من العرض الخاص المميز الذي نظمه نجم بوليوود بحضور عشرات الاطفال.

ونقل انديا توداي، لقطات من العرض الخاص الذي تم تنظيمه للفيلم الذي يطرح كجزء ثالث من سلسلة افلام شهيرة تحمل العنوان نفسه لسلمان خان.

نجوم كبار ضمن الاحداث

واتجهت الأنظار نحو مفاجأة الفيلم، حيث يتوقع أن تجمع أفلام "Pathan" لشاه روخ خان و"War" لهريثيك روشان و"Tiger 3" لسلمان خان بين عوالم بوليوود.

ومن المتوقع أن يبدأ الرباط بين هؤلاء النجوم الكبار في أحداث "Tiger 3"، الذي يشهد عودة سلمان خان لتقديم شخصية المقاتل الشهير عبر الحدود.