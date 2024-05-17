"دُمت لنا علم مصري مبدع".. شريهان تهنئ الزعيم بعيد ميلاده الـ 84

القاهرة - محمد ابراهيم - تزامنًا مع عيد ميلاد الزعيم حرصت الفنانة شريهان على تهنئة النجم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84، الذي يوافق اليوم الجمعة 17 مايو، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».



فنشرت شريهان صورة برفقة الزعيم عادل إمام عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “دمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به، كل سنة وأنت طيب يا أسطورة مصرية محترمة مُعلمة وعظيمة لن تتكرر، شرفت شعبك وبلدك ومهنتك وزملائك وتلاميذك وعشاق عادل إمام في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، أمتعت أجيال وأجيال وكتبت تاريخ مُشرف نتعلم منه ونتشرف به”.



وأردفت: “تاريخك ورحلة عطائك لا تزال تُسعد وتُعلم وتُعطي متعة وبهجة وسعادة ورسالة إنسانية فنية لكل ناطقي اللغة العربية في العالم أجمع.. رحلتك درس في العطاء والالتزام والاحترام والكلمة المحسوبة والعائلة الجميلة المحترمة والفن والفنان والنجم والرسالة والتاريخ الفني المحترم الممتع المشرف.. كل سنة و‫عادل إمام‬ الزعيم طيب وبألف خير”.

واختتمت شريهان حديثها قائلة: “كل ثانية وكل دقيقة وساعة ويوم وسنة في عُمره ونحن بعادل إمام نفتخر وقامتنا ترتفع ونظل به كبار وبألف خير، كُنت ولا تزال وستظل ‫المواطن‬ ‫الإنسان‬ ‫الفنان‬ ‫المبدع‬ ‫عادل إمام‬، دُمت لنا علم مصري مبدع وعظيم نفتخر به عادل إمام”.