نادية شكري: سامي العدل كان حبيب عمري ورفضت الزواج مرة أخرى رغم الانفصال

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة "نادية شكري" في حوارها ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة Ten اليوم الجمعة.. عن فقدانها لطليقها الفنان الراحل سامي العدل قائلة:- "سامي كان حب عمري وعلاقتي بأهله لم تنقطع رغم الانفصال وظللت بجانبه حتى لحظاته الأخيرة وتوفى في منزل ابنتنا رشا"

كما أضافت قائلة: كنت مكتئبة وربنا طبطب عليا وعوضني بالمشاركة في مسلسل "جودر" بالموسم الرمضاني ونال إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

و بررت غيابها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة بإنها شاركت في أعمال فنية وبطولات خارج مصر ولم يسلط الضوء عليها.

آخر أعمال نادية شكري

ومن الجدير بالذكر ان أخر أعمال نادية شكري دورها في مسلسل «جودر» الذي عرض في رمضان الماضي 2024، ومن بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.