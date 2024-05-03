فن ومشاهير

اليوم.. عمر كمال يرد على منتقدي سياراته الفارهة مع أميرة بدر

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القاهرة - محمد ابراهيم - اليوم.. عمر كمال ضيف أميرة بدر في خلاصة الكلام على النهار

بوابة دوت الخليج

  يحل مطرب المهرجانات عمر كمال، اليوم الجمعة،  ضيفًا على برنامج خلاصة الكلام الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار، للحديث عن تعرضه لانتقادات لاذعة مؤخرًا بسبب السيارات الفارهة التي ظهر بها مع حمو بيكا وحسن شاكوش. 

 

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 ويكشف عمر كمال خلال لقائه مع أميرة بدر، عن الصعوبات التي واجهته في بدايته، ويرد على منتقدي أعماله، وهل يعيش قصة حب جديدة، وما هي مواصفات فتاة أحلامه وغيرها من الأسرار في حياته.

 

 

 

 

  برنامج “خلاصة الكلام” يعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتناول خلاله الإعلامية أميرة بدر، العديد من القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة وغيرهما من نماذج مؤثرة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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