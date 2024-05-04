نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال: "بعت شرايط دينية وأنا عندي 13 سنة واشتغلت بمحل جزم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مطرب المهرجانات عمر كمال، عن مقطع الفيديو الذي كشف خلاله عن عمله في البنزينة، موضحًا أنه عمل في العديد من المهن منذ عمر 13 عام.

تصريحات عمر كمال

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: اشتغلت وأنا عندي 13 سنة بتاع شرايط دينية قرآن وأدعية، وكنت بنزل العتبة اشتري جملة وأركب القطر من السويس لغاية محطة عين شمس وأروح العتبة، وأبويا كان شيخ وعايز يحطني في شغلانة كويسة، وكنت ببيع الشريط بـ 2 جنيه، وكنت ناصح جدًا وشاطر، وكنت بروح المنصورة للشيخ محمد حسان، وأسجل الخطبة بتاعته على الشريط وأروح لشركة الطباعة في العتبة وأطبع 1000 نسخة، وكنت بيبع الخطبة وهي لسة مش مع حد، كنت بفرش ملاية سرير ومقسم عليهم الشرايط.

وتابع: كنت بكسب مثلا 100 أو 120 أو 200 جنيه في اليوم، وبعد كده أبويا مات، وروحت اشتغلت بتاع براويز، واشتغلت في محل جزم وكنت بحب الشغلانة جدًا، وكنت حافظ مخزن الجزم كله، مكنش شغل مهين والمهين أني مكونش عارف أصرف على نفسي، ولكن لما تكون عروسة جاية ومعاها خطيبها وأنزل أقيسها تحت رجل الست، كان شعور لو فكرت في يوم من الأيام فكرت أني مينفعش أحب واحدة من المحل ده أو أتقدم لواحدة من اللي بتيجي المحل.

كما كشف عمر كمال، تفاصيل مشروع خطبته لفتاة أثناء بداية عمله بالأفراح، قائلًا: أنا حبيت بنت جدًا وروحت علشان أخطبها، ووقتها كنت شغال بـ 200 و300 جنيه آخر الأسبوع، وأم البنت كانت بتقولي هات أي حاجة واخطبها عشان محدش يتكلم، وأنا معايا 2000 جنيه وجايبهم بعد شقى، وروحت عندنا في السويس عند واحد بتاع ذهب وخدت صاحبي معايا، وأنا مكنتش أعرف قراءة الفاتحة بيجيبوا فيها إيه، والبنت خدت دبلة وخاتم ومحبس، والراجل قالي نحو 7000 وأنا معايا 2000 بس، فبقوله مفيش حاجة أرخص؟ قال للبنت خدي الدبلة بس قالتله ليه هو من أولها؟ ده أنا مش جايبة حاجة تقيلة، فلما خرجت لاقيت المعاملة اتغيرت ووصلتها وكلمت أهلها ولاغيت الموضوع.

مواعيد برنامج خلاصة الكلام

برنامج خلاصة الكلام يعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتناول خلاله الإعلامية أميرة بدر، العديد من القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة وغيرهما من نماذج مؤثرة.