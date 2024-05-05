كل سنه وانتم طيبين.. عمرو سعد يهنئ متابعيه بمناسبة شم النسيم

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان عمرو سعد على تهنئة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم.





وشارك عمرو سعد صور له عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلًا: عيد ربيع سعيد كل سنة وانتم طيبين".





أحدث أعمال عمرو سعد

يستعد الفنان عمرو سعد لبدأ تصوير مسلسله الجديد "سيدي مكين" في شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025، وهو من إخراج محمد سامي.

عمرو سعد يفاجئ شقيقه أحمد سعد خلال حفله في دبي



يذكر أن الفنان عمرو سعد قد فأجاة شقيقه المطرب أحمد سعد على المسرح، خلال قيام الأخير بإحياءه حفل غنائي في دبي، ويعد هذا الحفل هو الثاني الذي ظهر فيه مع شقيقه في حفل غنائي واحد على المسرح، بعدما حرص على الصعود على المسرح معه في موسم جدة مؤخرا، وغنى معه.



اخر اعمال عمرو سعد



وكان اخر اعمال عمرو سعد هو مسلسل «الأجهر»، الذي ضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى، تدور أحداث مسلسل «الأجهر» في حي الدرب الأحمر بالقاهرة في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة يدخل بها شخص خارج على القانون وعاشق للذهب والماس ويتاجر فيهما.