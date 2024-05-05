نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد أم السينما المصرية.. ما لا تعرفه عن فردوس محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فردوس محمد والتي لقبت "بأم السينما المصرية" والتي ولدت في مثل هذا اليوم 5 مايو 1906.

نبذة عن فردوس محمد

فردوس محمد هي ممثلة مصرية ولدت في 5 مايو 1906، ورحلت عن عالمنا 30 يناير 1961.

الفنانة فردوس محمد ولدتفي عام 1906 فى منطقة المغربلين بالقاهرة توفي والداها وهي صغيرة فتولى تربيتها الشيخ علي يوسف والتحقت فردوس محمد بمدرسة إنجليزية بحي الحلمية، فتعلمت القراءة والكتابة والتدبير المنزلي.

حتى لقبت " بأم السينما المصرية" والغريب بأنها لم تحظى بلقب الأم والبعض يؤكد بأنها أم لـ بنت، حيث تضاربت الاراء حول ذلك، ونرصد حكاية وقصة فرودس محمد الملئية بالأحداث المثيرة.

مشوار فردوس محمد الفني

قدمت فردوس محمد أول عمل مسرحي لها على الإطالق في عام 1927 وهى مسرحية إحسان بك مع فرقة أولاد عكاشة المسرحية.

التي صارت واحدة من أعضائها، كما عملت مع فرق إسماعيل يس وعبدالعزيز خليل ورمسيس وفاطمة رشدي،ولكن شهرتها وانتشارها تحققت من خلال الشاشة الذهبية.

دخلت فردوس محمد مجال الفن في عام 1927، حيث قدمت أول عمل فني لها من خلال خشبة المسرح، وعملت في عدة فرق مسرحية منها فرقة الراحل إسماعيل ياسين ورمسيس وفرقة عبد العزيز خليل التي عملت خلالها في الأوبرتات ومن المسرحيات التي عملت بها " إحسان بك "، وفرقة فاطمة رشدي.

فردوس محمد ومحمد كريم

كانت البداية للفنانة فردوس محمد في عالم السينما من خلال المخرج محمد كريم الذي رشحها لدور بسيط في فيلم "دموع الحب" الذي تم عرضه في عام 1935.

وفاة فردوس محمد

عانت فردوس محمد في أواخر حياتها من مرض السرطان وتزايدت أعراض المرض عليها حتى دخلت في غبيوبة تامة وتوفيت في عام 1961 عن عمر يناهز 55 عامًا.